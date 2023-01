Libia: fonti stampa, ministri Esteri arabi non parteciperanno a conferenza Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni ministri degli Esteri di Paesi arabi avrebbero deciso di non partecipare a un incontro previsto nella capitale libica Tripoli per domenica 22 gennaio a seguito degli scontri scoppiati nei pressi dell’aeroporto internazionale nella sera di mercoledì 18 gennaio. Lo ha affermato il giornalista Mahmoud al Misrati, citato dal sito d'informazione "Al Saa 24". Il riferimento va a un incontro preparatorio alla 158ma sessione ordinaria del Consiglio dei ministri della Lega araba, presieduta dal ministro degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun), Najla el Mangoush. Al Misrati ha spiegato che la decisione dei ministri è dovuta ai possibili problemi sicurezza, legati in particolare agli scontri verificatisi nell'area di Qasr bin Ghashir tra le Forze speciali di deterrenza (Rada), guidate da Abd al Raouf Kara,– tecnicamente affiliata al Consiglio di presidenza - e un gruppo affiliato alla Brigata 111 (ex 301esimo battaglione, una delle brigate di Misurata), guidato da Abd al Salam al Zoubi, che si è recentemente riposizionata nei pressi dell'aeroporto internazionale a Tripoli.(Lit)