- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia a dicembre 2022 è del 5,90 per cento. Lo hanno reso noto il ministro del Lavoro, Milan Krajniak, e il direttore generale dell’ufficio per il Lavoro, le Politiche sociali e la Famiglia, Karol Zimmer. Mese su mese, l’aumento è stato dello 0,07 per cento. Nel dicembre 2021, il tasso era al 6,76 per cento. (Vap)