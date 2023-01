Giustizia: Floridia (M5s), su intercettazioni governo imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è passato dal dire che i mafiosi non parlano al telefono a dire che le intercettazioni servono per i reati di mafia e terrorismo fino ad arrivare ad aprire ai reati come la corruzione, con una serie di capriole e retromarce davvero imbarazzanti. Le intercettazioni sono uno strumento essenziale per le indagini sempre, è assurdo che magistratura e forze dell'ordine possano esserne private rispetto ad oggi. Contro gli abusi esiste già una legge, basta applicarla". Lo sottolinea la capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato Barbara Floridia intervenendo a Start su SkyTG24. (Rin)