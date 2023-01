Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari, democrazia unica risposta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia è l'unica risposta possibile per il Pakistan alle minacce poste dal terrorismo e dall'estremismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di quel Paese, Bilawal Bhutto Zardari, in una intervista concessa al quotidiano "Washington Post" a margine dell'annuale incontro del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Discutendo il precario quadro di sicurezza del suo Paese, il ministro ha auspicato che il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan non significhi una minore presenza statunitense nella regione. "E' vero che il presidente (Usa, Joe) Biden non ha mai parlato con il precedente ministro, Imran Khan. Speriamo che in futuro ci sia un confronto maggiore con il nostro premier, Shehbaz Sharif", ha detto Bhutto Zardari. I Paesi della regione e il mondo intero temono che il territorio dell'Afghanistan possa trasformarsi in un'area franca per le attività terroristiche, ha avvertito il ministro, che ha ricordato di essere stato minacciato personalmente dal gruppo terroristico Tehrik-e-Taliban Pakistan (Tpp), i talebani pakistani. (segue) (Was)