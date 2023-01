Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari, democrazia unica risposta al terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione "è coinvolta nei più efferati attacchi terroristici nel mio Paese, incluso l'assassinio di mia madre Benazir Bhutto nel 2007, l'attacco a Malala Yousafzai nel 2012, e l'attacco terroristico a una scuola di Peshawar nel 2014". Il governo dell'ex premier Khan - ha accusato Bhutto Zardari - si è reso responsabile di una politica di "accondiscendenza" nei confronti dei talebani pakistani, e così facendo "ha dato loro un posto dove nascondersi. Khan non solo ha rilasciato prigionieri dei Tpp sotto custodia pakistana, ma ha intrapreso un dialogo con queste forze. E' sempre stato ideologicamente solidale al loro punto di vista". Il nuovo governo pakistano, invece, ha detto con chiarezza che "non ci sarà dialogo con le organizzazioni terroristiche che non rispettano le nostre leggi e la costituzione". Bhutto Zardari ha anche parlato delle relazioni tra il Pakistan e l'India, affermando che Islamabad vuole "guardare al futuro": "E' nell'interesse di entrambi i nostri Paesi - Paesi che sono entrambi potenze nucleari, e che affrontano sfide incredibili in termini di povertà e clima. I nostri popoli vogliono vivere in pace, come vicini pacifici". (Was)