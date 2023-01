Slovacchia: sondaggio, partito di opposizione Hlas in testa al 17,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito slovacco Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) è in testa a un sondaggio con il 17,6 per cento. La rilevazione è stata fatta dall’agenzia Ako per l’emittente televisiva “Tv Joj”. Al secondo posto si piazza Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) con il 15,9 per cento, seguita al terzo posto da Slovacchia progressista (Ps) con il 13,2 per cento. Libertà e solidarietà (Sas) è quarto con il 9,1 per cento. La prima formazione del governo attuale che ottiene più consensi è Gente comune e personalità indipendenti (Olano), che tuttavia è soltanto quinta con l’8,7 per cento. Seguono Republika al 7,3 per cento, Siamo una famiglia (Sme Rodina) al 6,8 per cento e il Movimento cristiano-democratico (Kdh) al 6,2 per cento. Gli altri partiti restano al di sotto della soglia di sbarramento del 5 per cento. Il sondaggio è stato condotto su un campione di mille persone tra il 10 e il 16 gennaio. (Vap)