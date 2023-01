Regno Unito: indice fiducia dei consumatori cala di 45 punti a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice mensile di fiducia dei consumatori, una misura di come le persone vedono le loro finanze personali e prospettive economiche più ampie, è diminuito a meno 45 a gennaio, tre punti in meno rispetto a dicembre. A riportare la notizia il quotidiano "Financial Times". L'indice di fiducia dei consumatori, calcolato dal fornitore di dati per l'industria dei beni di consumo GfK, ha perso tre punti rispetto a dicembre poiché l'inflazione e le bollette energetiche elevate hanno continuato a erodere i redditi delle famiglie. "Una cosa di cui possiamo essere certi è che il 2023 promette di essere un percorso accidentato", ha affermato Joe Staton, direttore della strategia clienti di GfK. Con l'aumento dei prezzi "che continua a inghiottire gli aumenti salariali e la prospettiva di alcune bollette energetiche scioccanti che arriveranno presto, le previsioni per la fiducia dei consumatori quest'anno non sembrano buone", ha dichiarato Staton. Negli ultimi mesi i livelli di fiducia erano in costante aumento dopo che il dato era sceso al minimo storico di meno 49 nel settembre 2022. (Rel)