Sardegna: Camera Commercio Sassari chiede strategia concertata per aeroporto Alghero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visconti, che ha riproposto i contenuti del documento sottoscritto nei giorni scorsi da associazioni di categoria, sindacati, sindaci del nord Sardegna, ha sottolineato la necessità di “agire stabilmente in termini strategici sotto il profilo tecnico” aprendo interlecuzioni “con le strutture dell'assessorato e quelle degli altri enti, comprese le società di gestione degli aeroporti. Non solo per progettare la nuova continuità territoriale, ma per pianificare anche le prossime azioni da mettere in campo per il sostegno al traffico aeroportuale non in continuità”. (segue) (Rsc)