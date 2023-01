Sardegna: Camera Commercio Sassari chiede strategia concertata per aeroporto Alghero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di Commercio di Sassari ha spiegato che “a frammentazione dei bandi per l'aggiudicazione delle rotte aeree in regime di continuità sugli scali di Cagliari, Olbia e Alghero compromette la coesione di un territorio che dovrebbe essere considerato unico - Noi siamo pronti a dialogare in tutte le sedi decisionali - Cagliari, Roma e Bruxelles - per rivendicare e sostenere il diritto alla mobilità dei sardi e, a tale scopo, si chiede un incontro per individuare un'azione comune nell'interesse di tutta l'Isola”. (Rsc)