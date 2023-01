Libano: cittadini in piazza per protestare contro la perdurante svalutazione della lira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, la lira libanese ha raggiunto un nuovo record di cambio sul mercato parallelo, ovvero per un dollaro statunitense sono state necessarie 55mila lire, secondo la piattaforma “Lirarate”. Il presidente del sindacato dei fornai di Beirut e del Monte Libano, Nasser Srour, ha dichiarato che “i panifici tendono a chiudere i battenti e continuano la distribuzione solamente a negozi e supermercati, finché il ministro dell’Economia, Amin Salam, non fisserà un prezzo che corrisponda all’aumento vertiginoso del tasso di cambio del dollaro”. In relazione all’imminente crisi della farina, per Srour “la questione è nelle mani della Banca mondiale”. (Lib)