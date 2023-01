Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Uil Lazio da appuntamento ai cittadini alla fermata della Metro A di piazzale Flaminio per sensibilizzare gli acquirenti a un consumo consapevole dei saldi. Saranno presenti il segretario generale Uil Lazio, Alberto Civica e i presidenti dell'Adoc nazionale e regionale, Anna Rea e Giancarlo Balla. Fermata Metro A piazzale Flaminio, Roma. (Ore 15:00-18:00).- Aeroporti di Roma inaugura l’opera del maestro Marcantonio "Grande Anima", la riproduzione in dimensioni originali di uno scheletro di una balena con all’interno lampade provenienti da tutto il mondo. L’opera esposta al Terminal 1 vedrà la presenza all’inaugurazione del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Porta 4 partenze T1, Aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino. (Ore 11:30).- Arci Roma incontra Ultima generazione. Sede nazionale di Arci, Sala Ilaria Alpi di Via Monti di Pietralata 16, Roma. (Ore 17:30).- In occasione della prima solenne Peregrinatio Beati Rosarii Livatino – Fidei et Justitiae Martyris, organizzata dall'arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, si terrà l'ostensione della reliquia del giudice Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, ucciso per mano della mafia il 21 settembre 1990. Sede confederale del sindacato Ugl, via Nomentana, 26, Roma. (Ore 12:30-15:00). (Rer)