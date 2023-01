Arabia Saudita: ministro Investimenti, 500 mila auto elettriche all’anno entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita mira a produrre 500 mila veicoli elettrici all’anno entro il 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli Investimenti saudita, Khalid al Falih, in un’intervista al quotidiano panarabo “Asharq al awsat”, rivelando che nei prossimi mesi verrà annunciato un nuovo progetto per la produzione di auto elettriche che vedrà Riad collaborare con “un’azienda internazionale”. Nell’intervista rilasciata a margine della partecipazione al World Economic Forum, in corso a Davos, in Svizzera, Al Falih ha spiegato che il regno saudita continua a profondere sforzi “a pieno ritmo” per diversificare l'economia. Inoltre, gli investimenti diretti esteri rappresentano quasi il 3 per cento del prodotto interno lordo, e si prevede raggiungere il 5,7 percento entro il 2030. (segue) (Res)