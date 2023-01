Arabia Saudita: ministro Investimenti, 500 mila auto elettriche all’anno entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre scorso, Ceer, il primo produttore di veicoli elettrici dell'Arabia Saudita, ha avviato le procedure per la costruzione della prima fabbrica di auto elettriche nel regno. La società ha firmato un accordo con Emaar Economic City Company per l'acquisto di un terreno del valore di 359 milioni di rial (96 milioni di dollari) nella King Abdullah Economic City, da utilizzare per la costruzione di un impianto di produzione di auto elettriche su un'area che si estende su oltre un milione di metri quadrati. Ceer intende produrre varietà di berline e Suv con tecnologie avanzate. Il marchio era stato lanciato all’inizio di novembre dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, il quale aveva riferito che Ceer avrebbe progettato, prodotto e venduto una gamma di veicoli per i consumatori nel regno e nell’intera regione del Medio Oriente e Nord Africa. I prodotti saranno disponibili a partire dal 2025. Il principe ereditario aveva affermato che il progetto vuole attrarre 150 milioni di dollari di investimenti diretti esteri e creare fino a 30 mila posti di lavoro diretti e indiretti. (Res)