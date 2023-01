Emirati: avviati piani per primo impianto di riciclaggio batterie veicoli elettrici usati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Beeah, società di gestione ambientale con sede a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo con il ministero dell'Energia e delle Infrastrutture emiratino e l'Università statunitense di Sharjah per esplorare opportunità di collaborazione per la creazione di un impianto di riciclaggio per le batterie di veicoli elettrici usati, il primo nel Paese del Golfo. L’intesa si inserisce nel quadro delle iniziative intraprese da Abu Dhabi volte a sostenere la mobilità verde, azzerare le emissioni nocive entro il 2050 e incoraggiare un’economia circolare. Il progetto “è in linea con l'agenda di sostenibilità nazionale e globale, ha affermato Sharif al Olama, sottosegretario per l'energia e gli affari petroliferi del ministero citato dal quotidiano “Emarat al Youm”.(Res)