Emirati-Bahrein: presidente Al Nahyan ricevuto da re Al Khalifa, focus su cooperazione

- Il re del Bahrein Hamad bin Isa al Khalifa, ha ricevuto, ieri, presso la sua residenza ad Abu Dhabi, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed al Nahyan. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa bahreinita “Bna”, le parti hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali tra i propri Paesi e i modi per ampliare le aree di cooperazione in modo da garantire crescita e prosperità per i propri popoli. Inoltre, l’attenzione è stata rivolta ad alcuni eventi in corso nella regione e a questioni internazionali di mutuo interesse. A tal proposito, il re bahreinita ha mostrato apprezzamento per il “ruolo centrale e attivo” svolto dagli Emirati sotto la guida del presidente Al Nahyan nell'arena regionale e internazionale e per gli sforzi profusi dal Paese “nel sostenere le cause nazionali e il sistema di azione congiunta del Golfo e del mondo arabo” al fine di rafforzare sicurezza e stabilità e incoraggiare la pace nella regione. (Res)