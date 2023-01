Roma: il campo rom resta in via Candoni ma sarà rafforzata la sicurezza del deposito Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delocalizzazione del campo rom di via Candoni a Roma sembra essere tramontata, almeno per il momento. A paventare l’ipotesi di un possibile spostamento del villaggio attrezzato era stato, a inizio gennaio, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma commentando l’ennesimo danneggiamento di mezzi Atac: tre sassaiole contro i bus, in una sola notte, durante il rientro al deposito poco distante. "La situazione – aveva detto Patanè - non cambia ed è pericolosa, l'unica soluzione è delocalizzare il campo rom". L’episodio, denunciato dall’assessore, è stato l’ultimo di una serie di fatti che hanno visto bersagliati da pietre i pullman in transito, o avvolti dalle fiamme altri mezzi nel piazzale del deposito. Per questo l’assessore aveva prospettato di spostare altrove il campo e garantire sicurezza al servizio pubblico e agli autisti di Atac. (segue) (Rer)