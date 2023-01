Roma: il campo rom resta in via Candoni ma sarà rafforzata la sicurezza del deposito Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. che si è tenuto in prefettura a Roma, quell’ipotesi sembra essere stata scartata, dato che il comitato ha deciso di effettuare, in data ancora da stabilire, un sopralluogo congiunto nel deposito di Atac con responsabili della questura, della polizia locale e Atac “per valutare profili di miglioramento della sicurezza”. Si pensa, stando alle prime indiscrezioni, a implementare sistemi di sicurezza passiva, come telecamere o altri cancelli e recinzioni, che possano fungere da deterrente contro i malintenzionati. Una iniziativa che, quindi, presuppone la coesistenza di campo rom e deposito Atac in via Candoni. (Rer)