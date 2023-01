Ue: numero record di banchieri che guadagnano oltre un milione di euro dopo la Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un record di 1.957 banchieri in tutta Europa ha guadagnato più di un milione di euro nel 2021 dopo che la Brexit ha spinto i professionisti del settore meglio pagati a lasciare il Regno Unito e spostarsi nel resto dell'Europa. È quanto emerso dai dati dell'Autorità bancaria europea (Eba), che ha rivelato giovedì che il numero di banchieri che guadagnano 1 milione di euro o più all'anno è aumentato di oltre il 40 per cento. Prima di essere escluso dai dati per via della Brexit, il Regno Unito era costantemente in testa alla classifica delle retribuzioni dei banchieri. Tuttavia l'Eba ha affermato che il 70 per cento dell'aumento dei redditi elevati è avvenuto nelle banche operanti in Italia, Francia e Spagna. (Rel)