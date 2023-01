Roma: autista camion muore nella cabina schiacciato da una lastra di cemento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto nella cabina del suo camion schiacciato dal peso di una lastra di cemento. L'incidente è accaduto questa mattina poco dopo le 6 in una azienda di smaltimento rifiuti nel comune di Fonte Nuova alle porte di Roma. L'uomo era alla guida di un camion cassonato dotato di un braccio meccanico. Mentre transitava all'interno di una grossa struttura, il braccio meccanico avrebbe urtato un pannello in cemento che si è staccato finendo per schiacciare la cabina del veicolo e l'uomo che era alla guida. Per lui nessuna speranza di sopravvivenza. Sul posto i vigili del fuoco per il recupero della salma e i carabinieri di Mentana per le indagini. (Rer)