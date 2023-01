Medio Oriente: presidente Autorità palestinese chiede agli Usa di fermare azioni di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire per fermare quelle che ha definito “azioni unilaterali ed estremiste” da parte di Israele. È quanto affermato, ieri, nel corso del suo incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, in visita in Israele e in Cisgiordania a partire dal 18 gennaio. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Abbas ha informato l’interlocutore statunitense delle “misure distruttive e dei crimini del nuovo governo di occupazione israeliano, che mirano a distruggere la soluzione dei due Stati e gli accordi firmati, ostacolando le rimanenti possibilità di raggiungere pace e stabilità nella regione”. “Non accetteremo la continuazione di questi crimini israeliani: li affronteremo e difenderemo i diritti del nostro popolo e la nostra terra”, ha affermato il presidente dell'Anp.(Res)