Demanio: direttore Dal Verme, piano industriale da 5 miliardi in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che abbiamo appena elaborato è il primo Piano strategico industriale di un ente pubblico economico. Lo abbiamo fatto per declinare in chiave operativa gli obiettivi puntuali nei prossimi quattro anni, con 2,1 miliardi di investimenti da realizzare e altri 3,4 da avviare entro il 2026 per riqualificare almeno 5 milioni di metri quadrati di patrimonio immobiliare. Un lavoro enorme che seguirà tre direttrici: sostenibilità, innovazione e centralità dell'utente. E che sarà sviluppato in un dialogo intenso con i territori grazie alla Struttura per la progettazione che è ora pienamente operativa". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Alessandra dal Verme, direttore dell'agenzia del Demanio a cui è appena stata confermata dal governo Meloni. "Siamo riusciti finora - racconta Dal Verme - a reclutare 180 giovani tecnici laureati che rendono cruciale questa realtà per lo sviluppo degli investimenti con i territori. Perché la nostra mission istituzionale è ovviamente la gestione del patrimonio pubblico. Ma per essere efficace questa gestione non deve essere autoreferenziale. Bisogna partire dall'analisi dei fabbisogni dei territori, e dal coordinamento con le politiche locali di rigenerazione urbana e di sostenibilità. Solo in questo modo si sviluppano progetti in grado di dare beneficio alle realtà territoriali fino a cambiare davvero i volti della città". "Questo aspetto - continua il direttore - è fondamentale perché gestiamo 43mila immobili, ma ne abbiamo trasferiti circa 6mila con il federalismo demaniale. E nella valorizzazione di questi immobili un nostro compito fondamentale sarà quello di portare un'innovazione che spesso è carente". Ci sono già degli esempi pratici di queste collaborazioni: "Molti. Il primo accordo è stato siglato con Milano per portare gli uffici centrali dei servizi pubblici nell'area dello scalo Farini, con una cittadella dei servizi che produrrà anche forti risparmi sugli affitti delle sedi attuali in giro per la città. A Bari abbiamo progettato il Parco giudiziario, di 13 ettari di cui 10 di verde, che riunirà tutti gli uffici giudiziari in 4 palazzi autonomi dal punto di vista energetico grazie ai tetti fotovoltaici e riqualificherà il quartiere Libertà. Altre intese sono in corso con Torino, Bologna e Napoli. Il tutto con un obiettivo, trasversale, di garantire il massimo livello di efficienza e qualità dei progetti", conclude Dal Verme. (Rin)