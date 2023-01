Senato: La Russa, io poco imparziale? Fini e Grasso fecero anche un partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, spiega al "Corriere della Sera" di essere "rimasto me stesso senza mai rinnegare nulla e senza rinunciare a nulla". Resta il tema della terzietà del presidente di una Camera, che stride con la vita quotidiana di partito: "Fanfani, Fini, Bertinotti, Grasso, Spadolini, Casini: tutte alte cariche dello Stato che, nel corso della loro presidenza della Camera o del Senato, hanno continuato a fare attività politica senza che nessuno sollevasse un mignolo. Fini e Grasso hanno addirittura fondato due partiti, Futuro e libertà e Leu. L'amica che mi ha preceduto alla guida del Senato, Alberti Casellati, ha partecipato a tutte le convention di Forza Italia, ad esempio a Napoli, durante il suo mandato. Potrei andare avanti per un bel po', anche con foto alla mano". Forse non tutti frequentavano la sede del loro partito con l'assiduità con cui La Russa va al quartier generale di Fdl in via della Scrofa: "Non sono mai andato dentro gli uffici di Fd'I da quando sono presidente del Senato. Attenzione, non dico che sarebbe uno scandalo andarci. Dico però che non ci sono andato". Quanto all'accusa di scarsa terzietà: "A differenza di alcuni miei predecessori sono a capo di un partito e non sto per fondarne uno. Di mia spontanea volontà non ho fatto né faccio interventi a particolare commento dell'operato del governo, dei suoi singoli provvedimenti, della legge di bilancio. Ho le mie idee sui temi di carattere generale, come per esempio la giustizia o l'immigrazione, ma cerco di tenermi a debita distanza dal commentare le scelte specifiche della maggioranza". (segue) (Rin)