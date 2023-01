Senato: La Russa, io poco imparziale? Fini e Grasso fecero anche un partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È intervenuto sullo stadio di San Siro, smentendo il vincolo annunciato dal sottosegretario Sgarbi: "Ma quella è una vicenda che non riguarda il governo ma il comune di Milano, a cui spetta la decisione finale sullo stadio! Ho parlato da milanese, così come avevo già parlato col sindaco Sala esponendo la mia idea di costruire il nuovo stadio accanto a quello di San Siro. Comunque sia, per come sta procedendo la vicenda, lo posso dare per certo: San Siro non sarà mai abbattuto. E poi: se qualche giornalista mi fa una domanda sul governo, se rispondo mi criticano, se non rispondo mi danno del maleducato". A un giornalista che le chiedeva con quale sottopancia presentarla a un evento di Fd'l, ha risposto 'Metti quel c... che vuoi': "Ammetto di avere uno stile, come dire, poco paludato. E ammetto anche che questo stile è tra le cose che non sono cambiate con la presidenza del Senato. Quel giornalista, ma è un'opinione personale, mi ha tampinato in un modo poco elegante; e allo stesso modo, e questa non è un'opinione ma un fatto, ha inseguito anche qualche componente della mia famiglia. Detto questo, più che pentito, posso dire di essere dispiaciuto per aver usato quell'espressione". "Io - conclude La Russa - accetto critiche sul mio operato, sulle mie idee, pure su come presiedo l'Aula, anche se su questo nessuno ha mai messo in dubbio la mia imparzialità. Non accetto alcun tipo di critica, invece, su dove vado. E non mi arrendo davanti alle falsità". (Rin)