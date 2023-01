Ue: Tajani su Qatargate, grande tristezza, poche mele marce infangano presidio democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Provo grande tristezza” perché per poche mele marce si rischia di infangare un presidio di democrazia come il Parlamento europeo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews”. “Il guaio lo hanno fatto questi poersonaggi che hanno intascato sostanziose mazzette da attori esteri, il clamore mediatico ha creato una percezione negativa nei cittadini italiani ma va detto che la maggior parte dei parlamentari sono persone per bene”, ha detto Tajani. “Non dobbiamo credere che tutto il Parlamento sia così: anche al tavolo dell’ultima cena c’era seduto Giuda”, ha aggiunto.(Res)