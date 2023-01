Governo: Tajani, da aprile e maggio auspichiamo in ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che ci sarà una ripresa dai mesi di aprile e maggio e questo migliorerà la situazione economica”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews”. “Il governo sta lavorando per alleviare le sofferenze dei cittadini a causa dei rincari dell’energia”, ha detto Tajani. “Ora dovrebbe diminuire l’inflazione” con benefici sulle famiglie. “La guerra ha costretto l’Europa a cambiare fornitori di energia: la Russia non può più essere un interlocutore da quel punto di vista”, ha detto Tajani. “Punteremo molto sull’economia nei prossimi mesi per garantire agli italiani un futuro migliore”, ha aggiunto Tajani. “Proprio oggi avremo una riunione per migliorare le nostre esportazioni, un fatto che aiuterà il calo del debito pubblico e l’internazionalizzazione delle nostre imprese”, ha detto Tajani. “Stiamo organizzando dei business forum, a iniziare dai Balcani, ma anche in Africa”, ha spiegato il ministro, secondo cui queste attività aiuteranno le imprese italiane. (Res)