Economia: commissario Dombrovskis, l'Italia stia attenta al debito

- Alle 7.55 del mattino Valdis Dombrovskis scherza e dice di essere al terzo caffè. La giornata del vicepresidente esecutivo della Commissione Ue comincia con un incontro nel bar davanti alla Sala Sanada del centro congressi dove si tiene il Forum economico mondiale, occasione che coglie per ricordare le due grandi variabili con cui dobbiamo misurarci, la recessione che pare scongiurata e la guerra contro Kiev che non sappiamo come andrà a finire. Certo, assicura alla "Stampa", è il tempo di "evitare che vi siano contraddizioni fra la politica monetaria e quelle di bilancio". Un invito preciso a vigilare sui deficit, questo, che vale molto per l'Italia, visto che il Paese gli sembra "sulla strada giusta" e dunque "non è il momento di abbassare la guardia". Aiuterà tutti il fondo sovrano per il rilancio annunciato da Ursula von der Leyen, promette. E magari anche una riflessione sulla "cattiva reputazione" del Mes, fondo ricco che nessuno sembra disposto a utilizzare. "Attraversiamo un momento difficile - osserva il commissario - I prezzi dell'energia sono elevati e così è l'inflazione. Negli ultimi mesi abbiamo osservato dei segnali positivi. La crescita economica è più forte di quanto ci aspettassimo e probabilmente eviteremo una recessione. Il mercato del lavoro si mantiene solido. I listini dell'energia sono inferiori al previsto. La velocità di aumento dei prezzi dovrebbe aver raggiunto il massimo, se non ci saranno altri choc". Pensa agli sviluppi dell'aggressione all'Ucraina: "È l'altro dei grandi problemi che abbiamo. Il modo migliore per superare la crisi è porre fine alla guerra. Questo comporta continuare a mettere pressione sui russi, e offrire tutto il sostegno necessario a Kiev, militare e finanziario. L'Ue ha già reso disponibili 18 miliardi e ne ha versati tre. Dobbiamo andare avanti". Sul fronte italiano: "La nostra valutazione della manovra per il 2023 è positiva. L'attuazione delle nostre raccomandazioni va bene. L'importante è non perdere slancio. Il 2023 sarà il grande anno dei pagamenti legati al Next Generation Eu e tutti gli Stati membri devono avanzare con le riforme e gli investimenti. Non si può restare indietro". Molto dipende dal nuovo Patto di Stabilità: "Stiamo discutendo con gli Stati sulle nostre linee guida. Cerchiamo di costruire il consenso più ampio possibile prima del vertice di marzo, in modo da poter intavolare una proposta legislativa". Von der Leyen ha annunciato un fondo sovrano anticiclico: "Stiamo cercando nuovi strumenti di finanziamento che possono essere trovati nel bilancio pluriennale dell'Unione. Per ora lo consideriamo come una risposta a medio termine nel contesto del bilancio europeo, il che vuole dire comunque alimentare nuovamente la cassa comune perché le riserve sono diminuite per la pandemia e la guerra in Ucraina. Le vie possibili sono un indebitamento comune o fondi aggiuntivi nel bilancio Ue", ha concluso Dombrovskis. (Rin)