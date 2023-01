Governo: Bonaccini, pericolo non è fascismo ma sovranismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che oggi non c'è un pericolo fascista in Italia: "No. Giorgia Meloni non è fascista. Semmai il pericolo è un sovranismo amico di Paesi che hanno torsioni autoritarie, come l'Ungheria. E l'assalto a Capitol Hill, come quello di Brasilia, è stato tecnicamente fascista. Purtroppo la destra italiana ha avuto simpatia per Trump e Bolsonaro". Meloni è "una che ha fatto la gavetta. Per lei è stata particolarmente dura, perché è una donna, e la politica italiana è molto maschilista. Se vincerò le primarie, le chiederò un incontro. Non certo per discutere del bilancio. Per dirle che la considererò sempre un'avversaria, mai una nemica. Ci troveremo contro molte volte. Ma se c'è da accogliere i migranti, noi ci siamo: a Natale qui in Emilia-Romagna ne sono arrivati 130 salvati in mare, non dimenticherò mai i loro occhi; nessuno deve morire annegato. E se ci sarà da votare un provvedimento del governo che condividiamo, nell'interesse nazionale lo faremo". Si comincia così e si finisce con il governo istituzionale: "No. In questa legislatura staremo dove ci hanno collocati gli elettori: all'opposizione. Al governo andremo solo se vinceremo le prossime elezioni". Quanto alla Schlein: "L'amicizia e l'affetto non verranno mai meno. Se toccherà a me, la coinvolgerò nella segreteria. Se toccherà a lei, mi metterò a sua disposizione". Franceschini appoggia Elly: "Dario ne ha pieno diritto. Le correnti del Pd sono troppo cristallizzate. Così non servono a discutere, ma a dividersi". Alle prossime elezioni i vari leader dovranno candidarsi nei collegi: "Certo. E, se come temo la destra non cambierà la legge elettorale, le liste usciranno dalle primarie, non dalla segreteria". La gente andrà a votare: "Scommetto che sarà tanta. Siamo l'unico partito a farle. La sinistra in Italia esiste ancora. Ha voglia di riscatto. E lo dimostrerà". Intanto il Pd è al 14 per cento nei sondaggi e rischia la scomparsa: "Peggio. Rischia l'irrilevanza. Io sono per tornare alla vocazione maggioritaria. Che non significa non fare alleanze, che sono necessarie. Significa non delegare nulla a nessuno. Non delego i voti di sinistra ai 5 Stelle, né i voti moderati al Terzo polo. Vogliamo andare a prenderceli noi. E anche a prenderli a destra". "Noi - conclude Bonaccini - dobbiamo studiare Gramsci, Gobetti, Dossetti, Bobbio, i nostri padri nobili, e nello stesso tempo dobbiamo saper parlare come la gente al bar". (Rin)