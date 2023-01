Regeni: Tajani, fatto gravissimo ma necessario mantenere relazioni aperte con l'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è successo a Giulio Regeni è un fatto gravissimo e lo abbiamo sempre ricordato alle autorità egiziane” ma è necessario mantenere aperte le relazioni per la stabilità del Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews”. “Vogliamo che si puniscano i colpevoli”, ha detto Tajani e vogliamo anche una soluzione “al caso Zaki”. “Continueremo a insistere su queste questioni ma allo stesso tempo dobbiamo avere relaizoni diplomatiche con un Paese così importante per la stasbilità dell’intera area”, ha detto Tajani. “Dobbiamo fare in modo che si arrivi a una soluzione elettorale in Libia, ma ciò si può fare con un accordo fra le parti in causa: Egitto e Turchia sono parti in causa, come l’Italia. Se risolviamo il problema Libia risolviamo il problema immigrazione illegale e quello energetico”, ha detto il ministro. (Res)