Ucraina: Tajani, lavoriamo per invio rapido del sistema antimissile Samp-T

- Il Parlamento ha approvato la proroga per inviare attrezzatture militari all’Ucraina e stiamo lavorando a un sesto pacchetto che prevede un sistema antimissile Samp-T con parti italiane e francesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rainews”. “Stiamo lavorando per fare in modo che possa essere inviato in tempi rapidi. Se l’Ucraina non è in grado di difendersi rischia di diventare un territorio facilmente occupabile dalla Russia”, ha detto Tajani. “Le armi sono uno strumento di difesa che dovrebbero portare a una pace”, ha aggiunto. (Res)