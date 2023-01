Taiwan: Guardia nazionale Usa ha intensificato l'addestramento delle forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del dipartimento della Difesa Usa ha dichiarato a "Nikkei" che il Pentagono "non commenta in merito a specifiche operazioni, impegno o addestramento, ma (...) il supporto e la relazione di difesa con Taiwan restano allineati alla minaccia corrente posta dalla Repubblica Popolare Cinese". Ciascuno Stato federato Usa dispone di una propria Guardia nazionale, che in circostanze ordinarie risponde all'autorità dei singoli governatori, e che viene spesso mobilitata per rispondere a disastri naturali o per assistere nel mantenimento dell'ordine pubblico. In caso di conflitti all'estero, la Guardia nazionale può essere mobilitata per il servizio federale, e impiegata in combattimento o per il supporto logistico. (Git)