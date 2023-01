Penisola Coreana: think tank Csis sollecita Usa e Seul a discutere schieramento armi atomiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno tra i più autorevoli think tank degli Stati Uniti, il Center for Strategic and International Studies (Csis), ha sollecitato i governi di Stati Uniti e Corea del Sud ha discutere lo schieramento di armi nucleari tattiche statunitensi sul territorio della Penisola coreana. Secondo un nuovo rapporto del think tank, i due governi dovrebbero immediatamente "gettare le basi pre-decisionali per il possibile riposizionamento di armi nucleari tattiche Usa a basso potenziale" in Corea del Sud. I due Paesi dovrebbero inoltre mantenere una "deliberata ambiguità" in merito alle tempistiche e alla portata dell'operazione, per massimizzare l'effetto di deterrenza nei confronti della Corea del Nord. Il Csis si è invece espresso contro la possibilità che la Corea del Sud possa dotarsi di armi nucleari proprie, precisando che nella situazione attuale i due alleati dovrebbero concentrarsi piuttosto sulla "creazione di un quadro per la pianificazione nucleare congiunta" simile a quello della Nato, ed "esplorare le potenziali prospettive per garanzie di un ombrello nucleare multilaterale tramite l'ingaggio con partner affini, come Regno Unito e Francia". Nel suo rapporto, il Csis avverte che "le crescenti capacità belliche della Corea del Nord, la sua minaccia di ricorrere ad armi nucleari a scopi offensivi, e la vulnerabilità dei missili intercettori della difesa nazionale Usa alle tecnologie della Corea del Nord per i veicoli di rientro indipendente multiplo hanno spinto la Corea del Sud a dubitare della credibilità della deterrenza estesa Usa". (segue) (Was)