Corea del Sud: Covid, obbligo mascherine al chiuso revocato dal 30 gennaio

- Il governo della Corea del Sud revocherà dal 30 gennaio l'obbligo di indossare mascherine negli ambienti chiusi, in vigore nell'ambito delle misure di contenimento del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il primo ministro coreano, Han Duk-soo, precisando che l'obbligo rimarrà in vigore solamente in alcuni "luoghi ad alto rischio". "I casi di Covid-19 sono calati per tre settimane consecutive, e la situazione è rimasta stabile", ha commentato il premier, spiegando che l'impiego delle mascherine al chiuso rimarrà raccomandato. (Git)