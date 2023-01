Usa: elezioni Chicago, sindaco uscente Lightfoot in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco uscente della città di Chicago, Lori Lightfoot, è parsa in difficoltà nel corso del primo dibattito televisivo tra i ne nove candidati alle elezioni municipali, in programma il 28 febbraio. Durante l'evento, durato 90 minuti e trasmesso dall'emittente televisiva "Abc News", la prima cittadina, esponente del Partito democratico, è stata duramente criticata per la situazione di forte insicurezza e l'elevato tasso di criminalità della città dell'Illinois. I candidati hanno discusso anche altre spinose emergenze sociali: dalla crisi degli oppiacei, sino alla salute mentale giovanile e all'accessibilità dei servizi di trasporto pubblico. Lightfoot è stata accusata dai suoi avversari di non collaborare con i funzionari cittadini - nei mesi scorsi diversi suoi collaboratori si sono licenziati, accusandola di irascibilità - e di essere lontana dalle problematiche dei suoi concittadini. Alcune tra le critiche più dure nei confronti del sindaco uscente sono giunti da esponenti del suo stesso partito, come il deputato statale Kam Buckner: "Molti di noi pensavano che questa amministrazione avrebbe alzato l'asticella. Abbiamo visto alzare soltanto ponti, tesse e il tasso di omicidi. Occorre fare di meglio", ha dichiarato il deputato. (Was)