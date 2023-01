Usa: Texas, militare spara a migrante al culmine di una colluttazione al confine col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare della Guardia nazionale del Texas impegnato in un pattugliamento del confine tra quello Stato e il Messico ha sparato a un migrante al culmine di una colluttazione. Lo riferisce il quotidiano "Texas Tribune", secondo cui l'incidente si è verificato lo scorso fine settimana. Stando ai verbali consultati dal quotidiano, il militare, assieme ad agenti della Pattuglia di confine, aveva inseguito un gruppo di migranti che avevano attraversato il confine e si erano rifugiati in un edificio abbandonato: uno dei migranti ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, ricevendo dal militare un colpo di pistola alla spalla. Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha mobilitato la Guardia nazionale al confine con il Messico per tentare di arginare la crisi migratoria in atto al confine con il Messico. (Was)