Giappone: tra i documenti divulgati da un ex ufficiale anche informazioni su navi cinesi

- I segreti di Stato violati da un ex comandante della Forza marittima di autodifesa del Giappone includevano anche immagini satellitari fornite dagli Stati Uniti, e relative agli spostamenti di unità navali della marina militare cinesi. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dal quotidiano "Asahi". Il comandante – Takahashi Inoue, di 54 anni – è stato licenziato lo scorso 26 dicembre con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate, violando la Legge sui segreti di Stato. Nel marzo 2020 Inoue avrebbe trasmesso informazioni riservate relative alla "situazione attorno al Giappone", alle operazioni e all'addestramento delle forze navali giapponesi a un ex ammiraglio. Secondo "Kyodo", la vicenda ha suscitato nervosismo a Washington, dove il Giappone sarebbe stato criticato per la gestione inadeguata delle informazioni classificate. (segue) (Git)