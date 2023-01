Siria: arrivato il primo lotto di vaccini contro il colera nel nord-ovest del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime informazioni fornite dalle Nazioni Unite, in tutta la Siria sono stati registrati 77.561 casi sospetti e 100 morti a causa dell'epidemia di colera dalla scorsa estate. Nella regione nord-occidentale di Idlib, invece, la direzione sanitaria ha fatto sapere di aver registrato più di 37.500 casi sospetti di colera fino al 14 gennaio, di cui circa 6.000 solo durante il mese in corso. Nel settembre 2022, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva avvertito di un rischio “molto alto” che il colera potesse diffondersi in tutta la Siria dopo che il Paese aveva registrato i suoi primi casi dal 2009. Parallelamente, il Programma di allerta precoce e risposta alle epidemie Ewarn aveva messo in guardia dalla formazione di possibili focolai di colera nei campi profughi delle regioni settentrionali. (Res)