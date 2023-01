Corea del Sud: Yoon a Davos, potenziare catene di fornitura con "Paesi di fiducia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è intervenuto ieri all'annuale incontro del World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera, sollecitando i leader mondiali a lavorare per la "resilienza e la stabilità" delle catene di fornitura globali con Paesi che condividono i medesimi valori universali, senza però escludere esplicitamente la Cina. Il presidente sudcoreano ha dedicato la maggior parte del suo intervento alle questioni di carattere economico: "Ci allineeremo con Paesi di fiducia che rispettano appieno le regole universali per mettere in sicurezza la stabilità delle catene di fornitura", ha detto Yoon, che ha anche fatto riferimento alla strategia per l'Indo-Pacifico presentata dalla sua amministrazione il mese scorso. L'individuazione dei partner per la cooperazione economica e di sicurezza sulla base dei "valori universali" rappresenta per la Corea del Sud "una scelta inevitabile", ha affermato il capo dello Stato. (segue) (Git)