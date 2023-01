Corea del Sud: Yoon a Davos, potenziare catene di fornitura con "Paesi di fiducia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando le criticità nelle relazioni con il Giappone, dovute perlopiù a dispute di carattere storico, Yoon ha affermato che Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti "condividono gli stessi valori e hanno sistemi economici e politici molto simili", e ha rivendicato la scelta, criticata dai suoi avversari politici, di perseguire una normalizzazione delle relazioni con Tokyo. Il presidente sudcoreano ha anche precisato che la linea di Seul non andrebbe interpretata come un tentativo di "escludere Paesi particolari, o di distanziarsi da alcuni Paesi". Menzionando esplicitamente la Cina, Yoon ha detto che tra quel Paese e la Corea esistono "differenze", che però non devono precludere la ricerca di margini di cooperazione. La Cina è ormai da anni il primo partner commerciale della Corea del Sud, e il Vietnam, che come la Cina è governato da un sistema a partito unico - è il terzo partner commerciale di Seul, nonché una tra le principali destinazioni dei suoi investimenti. (segue) (Git)