Giappone: Covid, premier Kishida anticipa declassamento malattia dalla prossima primavera (2)

- Il governo del Giappone sta valutando anche di revocare la raccomandazione ufficiale di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi - parte delle misure di prevenzione del Covid-19 - tranne che in presenza di sintomi. Lo hanno riferito fonti governative lo scorso fine settimana. Nei mesi scorsi il governo giapponese aveva già smesso di raccomandate l'utilizzo delle mascherine all'aperto, ma tale cambio di approccio è stato perlopiù ignorato dai cittadini giapponesi, che continuano a fare largo uso delle mascherine sia negli ambienti aperti che al chiuso, Le autorità giapponesi stanno discutendo il declassamento del Covid-19 al livello dell'influenza stagionale, e l'utilizzo eccessivo delle mascherine è un elemento di preoccupazione per diversi esperti, che le collegano a problemi respiratori - specie per gli anziani, e in particolare nei mesi caldi dell'anno - e a ritardi nello sviluppo e nell'apprendimento infantile. (Git)