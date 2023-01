Usa-Filippine: il primo incontro nel formato "2+2" dopo sette anni si terrà in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Filippine stanno discutendo l'organizzazione di colloqui tra i ministri di Esteri e Difesa nel formato "2+2" entro la prossima primavera, per la prima volta dopo sette anni. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita l'ambasciatore delle Filippine a Washington, Jose Manuel Romualdez, e altre fonti diplomatiche, secondo cui i colloqui potrebbero svolgersi nel mese di marzo. Un colloquio nel formato "2+2" sarebbe emblematico dei progressi nel ripristino delle relazioni bilaterali conseguiti negli ultimi mesi, dopo l'elezione del nuovo presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr. Gli Stati Uniti puntano a integrare le Filippine nella loro strategia di deterrenza integrata per il contenimento della Cina, e i due Paesi stanno negoziando dalla fine del 2021 una serie di linee guida bilaterali per la difesa. Il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, dovrebbe visitare Manila nelle prossime settimane. (segue) (Git)