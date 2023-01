Taiwan: Guardia nazionale Usa ha intensificato l'addestramento delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno intensificato le attività di addestramento delle forze armate di Taiwan. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Nikkei", ricordando che la Guardia nazionale Usa ha iniziato ad addestrare le forze di Taiwan in un periodo imprecisato prima della primavera 2022. Secondo il quotidiano, Washington è decisa ad rafforzare la prontezza al combattimento delle forze taiwanesi per rafforzare la deterrenza contro la Cina. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha rivelato a maggio dello scorso anno, durante una visita a Taipei della senatrice Usa Tammy Duckwort, che il dipartimento della Difesa Usa è impegnato nella "pianificazione proattiva della cooperazione tra la Guardia nazionale Usa e le forze di difesa taiwanesi". Fonti anonime della Difesa Usa hanno riferito in seguito che la Guardia nazionale aveva già intrapreso l'addestramento delle forze taiwanesi prima delle dichiarazioni di Tsai. (segue) (Git)