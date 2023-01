Nato: Francia, aprirà a Tolosa nuovo centro spaziale di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprirà a Tolosa, in Francia, un nuovo centro di eccellenza Nato specializzato nell'aerospazio. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa francese, precisando che il progetto di realizzazione di un Centro di eccellenza spaziale (Coe) è stato suggellato dalla firma di un Memorandum d'intesa operativo che ne ufficializza l'avvio. Il centro - scrive il ministero francese - sarà situato a Tolosa, nel cuore del più grande ecosistema spaziale d'Europa, insieme allo Space Command (Cde) dell'Air and Space Force (Aae) e al National Center for space studies (Cnes), grazie al lavoro di circa 50 persone, sia militari che civili. E' il 29mo centro di eccellenza della Nato e la sua posizione è per Parigi un riconoscimento dell'esperienza francese nel campo dello spazio e dell'impegno della Francia come nazione quadro nell'Alleanza. La missione del Coe, spiega ancora la nota, è di fornire alla Nato e alle nazioni dell'Alleanza esperienza e forza lavoro nel campo delle operazioni spaziali militari, attraverso quattro pilastri: sviluppo concettuale e sperimentazione, dottrina e standardizzazione, istruzione e formazione, analisi e feedback. Il Centro di eccellenza della Nato servirà inoltre a rafforzare le competenze spaziali europee, con l'obiettivo di raggiungere la sua piena capacità operativa nel 2025. (Frp)