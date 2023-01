Brasile: ministra Ambiente incontra attivista Greta Thunberg a Davos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua partecipazione al Forum, Marina Silva ha affermato che il Brasile ha sempre svolto un "ruolo di primo piano" nell'agenda ambientale mondiale e il mondo negli ultimi anni ha avuto nostalgia del Paese. "Tante persone qui ci hanno gli ha detto che c'era nostalgia del Brasile negli spazi multilaterali negli ultimi anni, dopo che il Paese ha avuto a lungo un ruolo di primo piano nell'agenda ambientale globale, per quanto riguarda il tema della lotta alla desertificazione, i progressi nella protezione della biodiversità, oltre che per i grandi contributi che siamo stati in grado di dare nell'agenda climatica", affermava. La ministra accusava in particolare l'amministrazione dell'ex presidente Jair Bolsonaro dell'assenza del Paese nei forum internazionali. (segue) (Brb)