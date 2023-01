Usa: Netflix, il co-fondatore Reed Hastings sarà il nuovo presidente esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reed Hastings, uno dei fondatori di Netflix, si dimetterà dall’incarico di co-amministratore delegato per diventare il presidente esecutivo della società. In una nota, la piattaforma per la distribuzione in streaming di film e serie Tv ha annunciato che il co-amministratore delegato Ted Sarandos sarà affiancato da Greg Peters, attuale chief operating officer dell’azienda. Hastings ha guidato l’azienda per più di 25 anni, ed è stato tra gli organizzatori della transizione della società dal settore dei Dvd a quello dei servizi streaming. “Voglio ringraziare personalmente Reed per la sua leadership straordinaria, e per l’amicizia che ci ha legati per più di 20 anni: da lui abbiamo imparato moltissimo, e siamo ansiosi di continuare a lavorare insieme negli anni a venire”, ha detto Sarandos. (Was)