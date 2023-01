Usa-Cuba: rappresentanti di governo all’Avana per dialogo bilaterale su sicurezza e ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti e Cuba si sono incontrati all’Avana per discutere i principali temi dell’agenda bilaterale, nel quadro del meccanismo congiunto teso a garantire un maggiore coordinamento nel campo della sicurezza, per “proteggere i cittadini statunitensi e consegnare alla giustizia i criminali transnazionali”. Il dialogo Usa-Cuba nel campo dell’ordine pubblico, riferisce una nota, rafforza la capacità di Washington di contrastare i criminali internazionali, come i trafficanti di esseri umani o i narcotrafficanti, attraverso una maggiore cooperazione tra Paesi. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del dipartimento di Stato, del dipartimento della Sicurezza interna e del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti. (Was)