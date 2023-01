Usa: Biden, governo al fianco della California per tutto il tempo necessario dopo nubifragi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti rimarrà al fianco della California per tutto il tempo necessario a riparare i danni provocati dai nubifragi. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, che giovedì 19 gennaio si è recato in visita nelle aree della costa centrale della California che nei giorni scorsi sono state colpite da nubifragi e altri eventi meteorologici estremi, causando ingenti danni e la morte di 21 persone. (Was)