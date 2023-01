Perù: scontri tra polizia e manifestanti in tutte le principali città, un morto a Arequipa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata le forze di Polizia di Lima avevano schierato 9.600 unità a protezione delle istituzioni e per il mantenimento dell'ordine pubblico in vista dell'arrivo nella capitale di migliaia di persone nel quadro delle proteste antigovernative in corso da settimane nel Paese andino. La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha chiesto ai manifestanti di protestare in modo pacifico. Durante il suo intervento alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte costituzionale, il capo dello Stato ha affermato che i manifestanti possono raggiungere la capitale, ma in "pace" e "tranquillità". Inoltre, h sottolineato che le proteste sono tutelate dalla Costituzione, ma che le mobilitazioni sono fuori legge quando diventano violente. (segue) (Brb)