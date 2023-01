Guatemala: inflazione, Banca centrale aumenta tassi interesse al 4,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio monetario della Banca centrale (Bc) del Guatemala ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, portandolo a 4,25 per cento. L'obiettivo della decisione è contenere l'inflazione, che a dicembre si è attestata al 9,2 per cento annuo. Al termine della riunione dell'autorità monetaria la Bc ha riferito questo giovedì di aver optato per un aumento di soli 50 punti per evitare che un tasso di interesse troppo alto incida in modo negativo sulle prospettive di crescita economica. Secondo le stime della Bc guatemalteca il Paese crescerà tra il 2,5 e il 4,5 per cento nel 2023, mentre l'inflazione rimarrà su livelli elevati a causa degli alti prezzi di energia e generi alimentari. Per questo la Bc ha ribadito l'impegno a continuare ad adottare le misure "necessarie" affinché l'inflazione converga gradualmente verso l'obiettivo del 4 per cento. (Mec)