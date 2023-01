Bolivia: governatore Camacho si definisce un detenuto politico e chiede la scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia boliviana di Santa Cruz e leader dell'opposizione al governo Arce, Luis Fernando Camacho, si considera un detenuto politico. In cella dal 30 dicembre scorso, nel corso dell'udienza in cui ha chiesto nuovamente la scarcerazione, il politico ha sostenuto che il processo contro di lui è politico per aver guidato la "lotta storica del popolo boliviano". Nella sua richiesta di lasciare il carcere, Camacho ha assicurato ai giudici che la sua intenzione non è quella di lasciare il paese. "Questa denuncia contro di me è stata presentata nel 2020 quando non ero governatore. Avrei potuto andarmene, ma non l'ho fatto. Non sono fatto così". Dopo l'arresto alla fine dello scorso anno la giustizia ha successivamente disposto quattro mesi di carcerazione preventiva costringendo il politico ad aspettare l'avvio del processo nel carcere di massima sicurezza di Chonchocoro, a La Paz. (segue) (Brb)