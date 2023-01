Bolivia: governatore Camacho si definisce un detenuto politico e chiede la scarcerazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme al padre José Luis e ad ex vertici delle Forze Armate, Camacho è tra i principali indagati del caso "Golpe I", un fascicolo aperto su denuncia di Lidia Patty, ex parlamentare del Movimento per il socialismo (Mas), il partito di Evo Morales e dell'attuale presidente Luis Arce. Il processo si centra sui fatti che portarono alla rinuncia di Morales, a novembre del 2019, in seguito alle denunce di presunti brogli elettorali. Proteste che trovarono eco anche nei corpi di polizia, con ammutinamenti in diversi punti del Paese, e nelle Forze Armate. Camacho, allora leader del Comitato civico di Santa Cruz (organismo che riunisce le forze politiche e produttive della ricca provincia orientale del Paese), si mise alla testa del movimento, facendo una scenica entrata al palazzo di governo, Bibbia in mano, dopo che Morales - "per evitare ulteriori tensioni" - decideva di riparare in Messico. (segue) (Brb)